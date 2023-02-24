Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı sonuçları açıklandı
Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Şubat 2023 10:39, Son Güncelleme : 24 Şubat 2023 10:42
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 29 Ocak'ta düzenlenen 2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2023-TR-YÖS) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2023-TR-YÖS değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.
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