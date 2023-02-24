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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,04 artışla 5.088,48 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Şubat 2023 13:22, Son Güncelleme : 24 Şubat 2023 13:40
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,15 değer kazanarak 5.093,89 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,70 puan değer kazanarak 5.093,89'a çıktı. Toplam işlem hacmi 38,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,81 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,37 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,60 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 1,91 ile tekstil, deri oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edebileceğine yönelik endişelerin güçlendiğini belirterek, açıklanan makroekonomik verilerden alınan karışık sinyallerin de piyasaların yön bulmasını zorlaştırdığını söyledi.

Öğleden sonra ABD'de kişisel tüketim harcamaları endeksi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 ve 5.250 seviyelerinin direnç, 5.000 ve 4.800 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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