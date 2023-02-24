Denizli'de oğlunun tüfekle vurduğu kişi hayatını kaybetti
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 16 yaşındaki oğlu tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Şubat 2023 11:34, Son Güncelleme : 24 Şubat 2023 11:35
Gültepe Mahallesi'nde sabah saatlerinde babası Hakan G ile tartışan lise öğrencisi K.G, pompalı tüfekle ateş etti. Başından vurulan baba, olay yerinde hayatını kaybetti.
Hakan G'nin cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. K.G, suç aleti tüfekle gözaltına alındı.
Hakan G'nin İl Sağlık Müdürlüğünde ambulans şoförü olarak çalıştığı öğrenildi.