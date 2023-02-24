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Nurdağı ve İslahiye'de ilk etapta yapılacak 855 konut için ilk kazma vuruldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ eliyle Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde ilk etapta yapılacak 855 konut için ilk kazmanın vurulduğunu bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Şubat 2023 11:50, Son Güncelleme : 24 Şubat 2023 12:28
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Nurdağı ve İslahiye'de ilk etapta yapılacak 855 konut için ilk kazma vuruldu

Kurum, sosyal medya hesabından Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki kalıcı konut çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Paylaşımında bölgedeki çalışmalara yönelik videoya da yer veren Kurum, "Tüm çabamız, vatandaşlarımızı bir an önce evlerine kavuşturmak için. Sözleşmelerini imzaladığımız, zemin etüt çalışmaları tamamlanmış alanlarda hemen işe koyuluyoruz, TOKİ eliyle Nurdağı ve İslahiye'de ilk etapta yapacağımız 855 konutumuz için ilk kazmayı vurduk." ifadelerini kullandı.

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