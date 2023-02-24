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Deprem bölgesindeki 912 banka şubesinden 573'ü fiziki hizmet veriyor

Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, depremlerden etkilenen 11 ilde bulunan 4 bin 326 ATM'nin 3 bin 358'i çalışıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Şubat 2023 12:52, Son Güncelleme : 24 Şubat 2023 13:12
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Deprem bölgesindeki 912 banka şubesinden 573'ü fiziki hizmet veriyor

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), depremlerden etkilenen 11 ilde bulunan 912 şubeden 573'ünün aktif hizmet verebildiğini, 4 bin 326 ATM'nin de 3 bin 358'inin çalıştığını bildirdi.

Birlikten yapılan açıklamada, bankacılık sektörünün deprem bölgesinde hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesi için çalışmalarına devam ettiği vurgulandı.

Dün itibarıyla bölgede 912 olan şubenin, 573'ünün yerinde, 146'sının uzaktan hizmet verilebildiği aktarılan açıklamada, ayrıca 4 bin 326 ATM'nin 3 bin 358'inin aktif çalıştığı kaydedildi.

Açıklamada, mobil şube ve geçici hizmet noktalarına ilişkin de bilgiler verilerek, şunlar ifade edildi:

"Bölgede dün itibarıyla 49 mobil şube ve 34 konteyner şube hizmet vermektedir. Bu kanalların yanı sıra 29 geçici hizmet noktasında müşterilerin talepleri karşılanmaya çalışılmaktadır. Çalışmalar sayesinde, 17-23 Şubat döneminde toplam 100 ATM, 64 şube, 6 mobil şube, 28 konteyner şube ve 13 geçici hizmet noktası daha hizmet verebilir hale getirilmiştir. Söz konusu dönemde, toplam 337 şube, 590 ATM ve 112 adet mobil/konteyner şube veya geçici hizmet noktası devreye girmiştir. Bu süreçte, koordinasyon içinde çalıştığımız ilgili kamu/özel kurum ve kuruluşlarına, çalışanlarımıza, müşterilerimize ve diğer paydaşlarımıza desteklerinden ve anlayışlarından dolayı teşekkür ederiz."

TBB verilerine göre, 23 Şubat itibarıyla iller bazında şube, ATM, mobil şube ve geçici hizmet birimlerine ilişkin veriler şöyle:

Toplam Şube SayısıAktif Şube SayısıUzaktan Hizmet Veren Şube SayısıToplam ATM SayısıÇalışan ATM SayısıMobil Şube SayısıAktif Konteyner SayısıAktif Geçici Hizmet Noktası Sayısı
Adana21817135980908002
Hatay12134335782561657
Osmaniye35236179149223
Kahramanmaraş74131637119412133
Gaziantep14810623677559624
Kilis9814842000
Malatya58317310227522
Adıyaman3914716996753
Diyarbakır917211404359032
Şanlıurfa77657396368113
Elazığ42360214200010
TOPLAM9125731464.3263.358493429
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