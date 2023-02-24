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Bakan açıkladı...Katar'dan konteynerler yola çıkmış

Karaismailoğlu: Katar'dan ve yardımcı dost ülkelerden gelecek konteynerler yola çıktı, önümüzdeki günlerde limanlara varacak ve bölgelerimize dağıtılacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Şubat 2023 13:48, Son Güncelleme : 24 Şubat 2023 13:50
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Bakan açıkladı...Katar'dan konteynerler yola çıkmış

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgeye akın akın konteyner transferi sağladıklarını belirterek, "Bir taraftan da Katar'dan ve yardımcı dost ülkelerden gelecek konteynerler yola çıktı, önümüzdeki günlerde limanlara varacak ve bölgelerimize dağılacak." dedi.

Karaismailoğlu, Adıyaman Valiliği'nde yaptığı basın toplantısında, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraşlı depremler sonrası Yunanistan büyüklüğünde bir alanda arama kurtarma çalışmaları yapıldığını söyledi.

Afetin ardından yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi veren Karaismailoğlu, "Hayatı olağan hale döndürmek ve vatandaşların ihtiyaçlarını yerine getirmek için büyük mücadele var. 19 gün içinde zor günler geçirdik. Enkaz altında arama tarama çalışmalarımız bitti. Adıyaman'da enkazın önemli bir kısmını kaldırdık ve kaldırmaya devam ediyoruz. Yıkılması gereken binalarla ilgili planlamalarımızı yaptık. Yıkım çalışmaları devam ederken bir taraftan da enkazın döküm sahalarına taşınması devam ediyor. Döküm sahasındaki geri dönüşümün de planlamasını yaptık. Önümüzdeki haftadan itibaren onlar da rayına girecek." diye konuştu.

Adıyaman'ın da depremden en fazla etkilenen illerden biri olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılarken gelecek günleri ve yılları da bugünden planladıklarını dile getirdi.

- "Şehrimizin güneyinde prefabrik konutlarımızın çalışmaları başladı"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte Adıyaman'da yapılacak konutların alanlarına ilişkin değerlendirmede bulunduklarını ifade eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Tasarlanan çalışmaları, Adıyaman'daki sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve sanayicilerle ele alarak tartıştık. Onların, tavsiyelerini aldık. Bundan sonraki planlamalarımız, yer kesinleştirmelerimiz, etütlerimiz ve yaşam alanlarının planlaması Adıyamanlılar ile yürütülecek. Adıyaman, kadim bir şehir ve kendine özgü kültürü var. Bu kültürü gelecek nesillere iletmek de devlet olarak görevimiz. Bunun üstesinden el birliğiyle geleceğiz."

Karaismailoğlu, zemin etütlerinin incelenmesinden sonra imar planının kesinleşeceğini ve bu konuda bölgede çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Şehirdeki ticaret ve şehir merkezine ilişkin planlamaların tasarlandığını ve bunların kısa zamanda yürürlüğe gireceğini söyleyen Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Toplu konut alanlarındaki çalışmalar ve şehrin yeniden inşası çalışmaları beraber yürütülecek. Gündemimizdeki en önemli konu inşaatların başlaması. Çadır kentlerde yaşayan vatandaşlarımızın konteyner kentlere transferleriyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Adıyaman'ın batısında Altınşehir Mahallesi'nde 1800 konteynerlik alanımızda yarından itibaren misafirlerimizi ağırlamaya başlayacağız, altyapısını bitirdik. Konteynerlerin yerleştirilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda da yoğun çalışma sarf ediyoruz. Adıyaman'ın doğusunda da prefabrik ve konteyner yaşam alanlarıyla ilgili altyapı çalışmalarımız hızlı şekilde devam ediyor. Şehrimizin güneyinde de prefabrik geçici konutlarımızın çalışmaları başladı."

Karaismailoğlu, Adıyaman'ın ayağa kaldırılıp şehrin ekonomisinin ve hareketliliğinin canlandırılması gerektiğine dikkati çekerek, sanayicilerin ve ticaret odalarının bu noktada önemli olduğunu vurguladı.

Sanayicilerin ve ticaret odalarının, ticarethanelerin nasıl açılacağına ilişkin görüşlerini aldıklarını belirten Karaismailoğlu, "Organize sanayi bölgelerine konteynerler getirilerek, çalışanlarımızın oralarda aileleriyle birlikte buranın sanayisine katkı vermeleri gerekiyor." dedi.

Karaismailoğlu, Adıyaman'dan deprem sonrasında yaşanan göçe işaret ederek, gidenlerin de tekrar şehre döndürülmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini anlattı.

- "Katar'dan ve yardımcı dost ülkelerden gelecek konteynerler yola çıktı"

Adıyaman'da bütün bakanlıkların seferberlik halinde çalıştığını vurgulayan Karaismailoğlu, "Bakanlık olarak Adıyaman'ı üs edindik ve burada önemli çalışmalar yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bakanlığımızın bütün imkanlarını deprem bölgelerindeki vatandaşlarımızın hizmetine sunduk ve sunmaya devam edeceğiz. El birliğiyle milletimizle bu şehirleri tekrar ayağa kaldıracağız. Depremden etkilenen coğrafya Türkiye'nin kalbi. Buralarda hem ekonomik hareketlilik hem de tarihi bir kültür var. Türkiye'nin aslı var, buralar bizim için çok kıymetli. Buralardan hiçbir zaman devletimiz elini kaldırmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Konteynerlere yönelik vatandaşların önemli hassasiyeti ve ilgisi olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, bölgenin ve Adıyaman'ın da bundan nasibini alacağını dile getirdi.

Karaismailoğlu, akın akın konteynerlerin transferlerini sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti.

"Katar'dan ve yardımcı dost ülkelerden gelecek konteynerler yola çıktı, önümüzdeki günlerde limanlara varacak ve bölgelerimize dağılacak. Bölgede ramazan hazırlıklarını da yapıyoruz. Ramazanda da bölgede vatandaşlarla birlikte olacağız. Devlet-millet el ele bu işin üstesinden geleceğiz. Bizim için gerekli olan sadece zaman. O zamanla da buralar, her şey eskisinden daha güzel olacaktır, kimsenin şüphesi olmasın."

- Konteyner taşıyan gemilerin durumu

Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Katar'dan yüklenen ve deprem bölgesine ulaştırılması için 14 Şubat itibarıyla yola çıkan gemilerden ilkinin 3 veya 4 Mart'ta İskenderun Limanı'na ulaşması bekleniyor. Peyderpey yola çıkan 5 gemi, 1388 yaşam konteyneri ve 627 palet insani yardım malzemesi taşıyor.

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