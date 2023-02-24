İHH'nın arama kurtarma köpekleri 50 kişinin kurtulmasına vesile oldu

İHH İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma Ekipleri, depremin hemen ardından harekete geçti. İlk saatlerden itibaren yoğun çalışmalarda bulunan ekipler, şu ana kadar vefat etmiş ve sağ olarak 3 bin 28 kişiyi enkazdan kurtardı. 1580 kişiden oluşan 65 arama kurtarma ekibinin 10 ildeki çalışmaları devam ediyor.

İHH Köpekli Arama Kurtarma Biriminde görevli Bozo, Angel ve Patron isimli 3 arama kurtarma köpeği de eğitmenleriyle birlikte deprem bölgelerindeki arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Enkaz altında kalan vatandaşların yerinin tespiti için çalışan eğitimli köpekler, çalışmalara önemli faydalar sağladı.

Arama kurtarma görevlileri, köpekler tarafından yapılan yer tespitleri sonrası 50 kişiyi enkazdan sağ olarak çıkardı.

"İlk gün çalışmalara başladık"

İHH Köpekli Arama Kurtarma Birimi Eğitmeni Mustafa Yorgancı, depremin yaşandığı ilk gün çalışmalara başladıklarını belirtti. Yorgancı, "Depremin ardından 10 gün boyunca Hatay, Gaziantep ve Malatya'da aktif olarak görev aldık. Habil Tanış Malatya'da, İbrahim Güler Gaziantep'te, ben ise Hatay'da köpeklerimizle birlikte çalıştık. Köpeklerimiz, çalışmalara önemli katkılar sağladı. Köpeklerimizin yer tespiti yaptığı birçok noktada diğer arama kurtarma ekiplerinden de sevindirici haberler aldık. 28 günlük Yiğit bebek ve annesi Hacer Hanımı sağ olarak enkazdan çıkartıp sağlık görevlilerine teslim ettiğimizde hem çok duygulandık hem de çok sevindik. Arama kurtarma çalışmalarında görev alan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.