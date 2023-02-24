Kaldıkları okulun eşyalarını kullanan sağlıkçılardan 'duygulandıran not' ve para

Depremde görevlendirildikleri Malatya'daki Yeşilyurt Yusuf Kenan Anadolu Lisesi'nde kalan Erzurum UMKE ekibinden iki sağlık çalışanı, okuldan ayrılırken bir not yazarak idare odası kapısının altına bıraktı.

Notun yanı sıra 230 liranın olduğu zarfı alan Okul Müdürü Mustafa Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etti.

Notta "Malatya ilinde büyük depremden dolayı görev aldık. Okulunuzun bazı giderlerini kullandık. Üzerimizde olan parayı bırakıyorum. Az olduğunu biliyorum. Vefat edenlerin ruhları şad olsun, enkazdan sağ olarak çıkan vatan evlatlarına da acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun, hakkınızı helal edin." ifadeleri yer aldı.