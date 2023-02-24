Muhtarı öldürüp babasını yaralayan eski muhtar tutuklandı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde silahla köy muhtarını öldürüp babasını yaralayan eski köy muhtarı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Şubat 2023 17:35, Son Güncelleme : 24 Şubat 2023 17:34
Çorum'un Sungurlu ilçesi Akçalı köyünde tabancayla ateş ederek muhtar Mesut Uzunkaya'yı öldürüp babası Turan Uzunkaya'yı yaraladıktan sonra jandarma ekiplerince gözaltına alınan İsmail E'nin işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Olayda hayatını kaybeden Mesut Uzunkaya'nın cenazesinin köy mezarlığında toprağa verildiği, Turan Uzunkaya'nın tedavisinin ise hastanede devam ettiği öğrenildi.
Akçalı köyünde dün çıkan tartışmada, eski muhtar İsmail E'nin tabancayla ateş açtığı muhtar Mesut Uzunkaya (42) ölmüş, babası Turan Uzunkaya (79) yaralanmıştı.Eski köy muhtarı, silahla yeni muhtarı öldürdü, babasını yaraladı