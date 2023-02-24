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Sağlık-Sen 'sağlık ve sosyal hizmet evleri' talebini Cumhurbaşkanlığına iletti

Sağlık-Sen, 81 il ve ilçelerinde sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının yararlanabileceği "sağlık ve sosyal hizmet evleri" kurulması talebini Cumhurbaşkanlığına bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Şubat 2023 18:00, Son Güncelleme : 24 Şubat 2023 18:02
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Sağlık-Sen 'sağlık ve sosyal hizmet evleri' talebini Cumhurbaşkanlığına iletti

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, ilgili talep yazısı Genel Başkan Semih Durmuş ve Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Dural'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına gönderildi.

Yazılı başvuruda, Kovid-19 salgınında ve doğal afetlerde sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına duyulan ihtiyacın öneminin anlaşıldığı belirtildi.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde 11 ilin birçok ilçesinde büyük yıkımlar yaşandığına işaret edilen yazıda, afet bölgelerinde çalışan birçok sağlık ve sosyal hizmet çalışanının hayatlarını ya da yakınlarını kaybettiği anımsatıldı.

Yazıda, depremzede ve bölgede geçici görevlendirmeyle bulunan sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının deprem öncesinde de mevcut olan ve halen devam eden konaklama ihtiyacının ivedilikle çözülmesi gerektiği vurgulandı.

- "Şehir hastanelerinin kampüsü içinde kurulmalı"

Sağlık ve sosyal hizmet evlerinin kurulması talebini içeren yazıda, gerekçeler şöyle aktarıldı:

"Depremzede çalışanların psikolojik durumları dikkate alındığında, mevcut sağlık ve sosyal hizmet sunumunun etkin olamayacağı aşikardır. Çalışamayacak kadar zor durumda olan personel, aileleri ile birlikte diğer illere ulaşım sağlamış olsa da gittikleri illerde karşılaştıkları en büyük sorun yine konaklama olmuştur. Ek olarak bu sorun, geçici görevlendirmelerin yoğun olarak yapıldığı sağlık ve sosyal hizmetlerde, afet bölgesinde hizmet sunmaya giden sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını da kapsamaktadır. Depremden etkilenen bölgelerde hizmet veren, verecek olan sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının da öncelikli temel sorunu barınma, konaklamadır. Ayrıca, sağlık hizmetinin sunumu için iller arası geçici görevlendirmelere ilaveten, 112 Acil Sağlık hizmetleri çalışanları, iller arasında ambulans ile hasta sevki de gerçekleştirmektedir. Görev icabı, il dışı görevlere en fazla giden 112 çalışanları, konaklama sorunuyla daha fazla karşı karşıya kalmaktadır."

Tüm bu yaşananlar göz önüne alındığında, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına hizmet verecek, özellikle geçici görevlendirilmelerin yoğun olarak yapıldığı illerden başlamak üzere, 81 ilde "sağlık ve sosyal hizmet evi"nin kurulmasının son derece elzem olduğu aktarılan yazıda, "Ayrıca bu sağlık ve sosyal hizmet evlerinin, büyüklükleri sebebi ile şehir hastanelerinin kampüsü içinde kurulmasına öncelik verilmelidir." ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanlığına gönderilen yazıda, sağlık ve sosyal hizmet evlerinin içinde kreşlerin de kurulması talep edildi.

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