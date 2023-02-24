Erdoğan, Macron ile videokonferans görüşmesi yaptı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron görüşmede, Türkiye'de yaşanan depremler nedeniyle "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu süreçte Fransa'nın sergilediği destek ve dayanışma için teşekkür etti.

Görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkilerine dair hususlar da ele alındı.