Durdurulan spor organizasyonları yeniden başlayacak
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaşanan deprem felaketi nedeniyle durdurulan spor organizasyonlarının yeniden başlayacağını açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Şubat 2023 20:56, Son Güncelleme : 24 Şubat 2023 21:27
Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrasında durdurulan spor organizasyonları yeniden başlıyor. Sporun iyileştirici ve birleştirici gücüne ihtiyacımız var. #HepBirlikte yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.