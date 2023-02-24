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Deprem nedeniyle durdurulan spor organizasyonları yeniden başlayacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaşanan deprem felaketi nedeniyle durdurulan spor organizasyonlarının yeniden başlayacağını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Şubat 2023 20:56, Son Güncelleme : 24 Şubat 2023 20:56
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Deprem nedeniyle durdurulan spor organizasyonları yeniden başlayacak

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrasında durdurulan spor organizasyonları yeniden başlıyor. Sporun iyileştirici ve birleştirici gücüne ihtiyacımız var. #HepBirlikte yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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