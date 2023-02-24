Depremler devam ediyor: Bu kez Sivas sallandı
Sivas'ın Gürün ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 24 Şubat 2023 21:00, Son Güncelleme : 24 Şubat 2023 21:01
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivas'nın Gürün ilçesinde saat 20.19'da 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 5,3 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREMAFAD Deprem (@DepremDairesi) February 24, 2023
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Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Gürün (Sivas)
Tarih:2023-02-24
Saat:20:19:58 TSİ
Enlem:38.839 N
Boylam:37.378 E
Derinlik:5.3 km
Detay:https://t.co/lYvtLTvrH5@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi