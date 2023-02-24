Depremzede çocuklar polis aracıyla gezdi
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde emniyet aracıyla gezmek isteyen depremzede çocukların isteği, ekipler tarafından yerine getirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Şubat 2023 23:26, Son Güncelleme : 24 Şubat 2023 23:27
Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından Sinop'tan bölgeye giden polis ekipleri, buradaki çalışmalarını sürdürüyor.
Pazarcık ilçesinde asayişin sağlanması için faaliyetlerini sürdüren ekipler, afetzede çocuklara yönelikte çeşitli sosyal etkinlikler düzenliyor.
İlçedeki çadır kentte kalan çocukların polis aracıyla gezmek istemeleri üzerine ekipler, isteklerini geri çevirmedi. Çocuklar, emniyete ait otobüsle bir süre gezdirdi.
Ekipler, gezinin ardından çocuklara oyuncak dağıtarak yüzlerini güldürdü.