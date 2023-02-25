25 Şubat 2023'ten önemli gündem başlıkları
25 Şubat 2023'ten önemli gündem başlıkları.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Şubat 2023 00:07, Son Güncelleme : 25 Şubat 2023 00:13
1- Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de deprem felaketi nedeniyle 23. haftadan ertelenen Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor ve Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor maçları yapılacak.
(Giresun/İstanbul/19.00)
2- 2023 Dünya Superbike ve Supersport Şampiyonaları, Avustralya'daki ilk ayak mücadelesiyle başlayacak. Superbike'ta Toprak Razgatlıoğlu, Supersport'ta Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü ilk yarışlara çıkacak.
(Phillip Adası)