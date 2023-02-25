25 Şubat 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
25 Şubat 2023 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Şubat 2023 00:15, Son Güncelleme : 25 Şubat 2023 00:19
ATAMA KARARI
Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren ekli listede yer alan Vergi Müfettiş Yardımcıları 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
24 Şubat 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI