Hepimiz Kibar Feyzo filminden hatırlıyorduk! Deprem onu da yıktı!
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem binlerce konutu, iş yerini ve tarihi yapıyı yıktı geçti. O yapılar arasında Kibar Feyzo filminden hatırladığımız Reyhanlı'daki konak da yer alıyor. Sinema müzesi yapılması planlanan konağın son hali görüntülendi. Büyük yıkım yaşanan konak görenleri üzdü
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden Kibar Feyzo, Ezo Gelin, Kaçak, Asi gibi birçok film ve dizinin çekildiği Reyhanlı'nın Kavalcık (Harran) Mahallesi'ndeki tarihi konağın bazı duvarları yıkıldı ve çatısı hasar gördü.
Hatay Valiliği tarafından müzeye dönüştürülmesi için başlatılan restorasyon çalışmalarının devam ettiği konağın son hali havadan da görüntülendi.
60 YILDAN FAZLADIR AYAKTAYDI
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve artçılarının hala devam ettiği deprem felaketi birçok tarihi yapıyı da vurdu. 60 yıldan fazladır ayakta duran ve ilçenin önemli turistik yerlerden olan tarihi konak, depremde hasar aldı.
Deprem nedeniyle çalışmaların durduğu konağın duvarları yıkıldı, çatısı zarar gördü. Cam kenarlarında ve havuzun yanında ise dökülmeler olduğu görüldü.
SİNEMA MÜZESİ HALİNE GETİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILIYORDU
1978 yılında çekilen başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı, Şener Şen, İlyas Salman, Müjde Ar ve Adile Naşit gibi oyuncuların rol aldığı Kibar Feyzo filminde kurgusal karakter Maho Ağa'nın evi olarak üne kavuşan Fatih Aliye Müderris Konağı'nın Hatay Valiliği tarafından sinema müzesi haline getirilmesi için bir süredir restorasyon çalışmaları yapılıyordu.