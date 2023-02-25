Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak gözaltına alındı
6 Şubat depremlerinde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaptığı bütün binalar yakılan CCK inşaatın sahibi Belediye meclis üyesi Yunus Kaya'nın ardından, Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Şubat 2023 13:55, Son Güncelleme : 25 Şubat 2023 14:10
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin Belediye Başkanı Ökkeş Kavak gözaltına alındı.
İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca ilçede depremlerde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Kavak hakkında gözaltı kararı verildi.
Polislerce gözaltına alınan Kavak'ın adliyedeki işlemleri sürüyor.