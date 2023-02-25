Muğla'da kuaförlük eğitimi alan öğrenciler depremzedeleri tıraş etti

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Muğla'nın Fethiye ilçesine gelen depremzedeleri, kuaförlük eğitimi alan öğrenciler tıraş etti.

Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünde güzellik ve saç bakım hizmetleri alan erkek ile kadın kuaförlüğü dalı öğrencileri depremzedelerin kişisel bakımlarını yapıyor.

Usta öğreticileri eşliğinde 10 erkek ve 10 kadın kuaförlüğü öğrencisi, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında ve Fethiye Polisevi'nde konaklayan depremzedeleri tıraş etti.

Öte yandan, Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, depremzedeler ile öğrencileri ziyaret ederek istek ve taleplerini dinledi.