Bakan Bozdağ: 7 bin 598 müstakil binada delil tespiti tamamlandı
Adalet Bakanı Bozdağ: "Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmada 7 bin 598 müstakil binada delil tespiti tamamlandı, 612 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 184'ü tutuklandı"
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Şubat 2023 15:06, Son Güncelleme : 25 Şubat 2023 15:28
Adalet Bakanı Bozdağ:"Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmada 7 bin 598 müstakil binada delil tespiti tamamlandı, 612 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 184'ü tutuklandı"
Adalet Bakanı Bozdağ, Adıyaman'da yıkılan İsias Otel'le ilgili verilmiş bir gizlilik kararı bulunmadığını, tüm soruşturmaların gizlilik kararı alınmadan yürütüldüğünü bildirdi.
Adalet Bakanı Bozdağ: "Deprem döneminde yaşanan sıkıntılardan istifade ederek haksız kazanç elde etmek isteyenlerle ilgili yeni bir yaptırım uygulamasına geçeceğiz."