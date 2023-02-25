'İşe alımlarda depremzede vatandaşlarımıza öncelik verilsin'

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, işe alımlarda depremzede vatandaşlara öncelik verilmesi çağrısında bulundu.

Değirmenci, yazılı açıklamasında, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere bu bölgelerden on binlerce insanın Türkiye'nin dört bir yanına geçici veya kalıcı olarak gittiğini belirtti.

İnsanların yeni bir hayat ve başlangıç umuduyla önceki hayatlarını geride bırakarak bir yola çıktığını aktaran Değirmenci, şunları kaydetti:

"Onların bu yolculuğunda, bizler de elimizden gelen gayreti ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda 45 bin üyemize iş kapısı olan Türkiye'nin birçok bölgesindeki iş yerlerinin işverenlerine bir çağrıda bulunarak, işe alımlarda depremzede vatandaşlarımıza öncelik verilmesi noktasında hassasiyet gösterilmesini istiyoruz. Bizim bu çağrımızın işverenler tarafından memnuniyetle karşılandığına ve bu doğrultuda hareket edileceğine yürekten inanıyorum. Binlerce depremzede vatandaşımızın gittikleri illerde iş aradıklarını biliyoruz. Bu konuda bizlere de yoğun talep geliyor. Bu nedenle alın teriyle kazanıp, kendisi ve ailesi için yeniden bir hayat kurmak isteyen depremzede emekçiler için çalışma hayatında bir seferberlik başlatılmasını istiyoruz."

Bu süreçte yaraların sarılması için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğine dikkati çeken Değirmenci, bu çağrıyı kendi iş kollarındaki işverenlere yapsalar da diğer tüm iş sahalarından aynı beklentide olduklarını kaydetti.