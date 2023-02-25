Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 FETÖ üyesi yakalandı
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 FETÖ üyesinin yakalandığı bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Şubat 2023 16:11, Son Güncelleme : 25 Şubat 2023 16:12
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan terör örgütü üyesi 2 kişinin yakalandığı belirtildi.
Yapılan incelemede yakalanan kişilerin, FETÖ mensubu olduğunun belirlendiği kaydedildi.