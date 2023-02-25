Depremin ardından 'Twitter neden kapatıldı?'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini'nin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini'nin sorularını yanıtladı. Altun'a depremde 3 milyondan fazla tweetin atıldığı, birçok yardımın üzerinden yapıldığı Twitter'a erişim kısıtlanmasının neden olduğu ilişkin soruya şöyle cevap verdi.

"TWİTTER ENDİŞELERİMİZİ ANLADI"

Arama kurtarma sürecinde Twitter'ın çalışmaması ya da ağır çalışması tartışmalarının hatırlatılması üzerine ise Altun, son yıllarda dezenformasyonla mücadelenin, yalnızca Türkiye'de değil tüm dünyada öncelikli bir mesele haline geldiğinin altını çizdi. Bu kapsamda Twitter gibi küresel şirketlerin devletlerle nasıl bir ilişki kurması gerektiğinin de tartışıldığına dikkati çeken Altun, depremin ardından sosyal medya üzerinden birçok sahte ihbar yapıldığını tespit ettiklerini belirtti.

Altun, "Bunun kasıtlı olup olmadığını veya arama-kurtarma çalışmalarını sabote etmek isteyen iç ve dış unsurlarca mı yapıldığını soruşturuyoruz. Dolayısıyla idari bir karar alındı. Twitter da endişelerimizi anladığını söyledi ve somut adımlar atarak kaygılarımızı giderdi. Zaten birkaç saat sonra da kısıtlamalar kaldırıldı." ifadelerini kullandı.