'Yanlıştan dönülmezse YÖK'e başvuracak, konuyu yargıya taşıyacağız'

Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ, daha önce sosyal medyada paylaşımlarında "Pamukkale Üniversitesi tarafından yaptırılan, üç yıldır atıl durumda olan ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın anaokulu-kreş olarak açılışını yaptığı binanın depremzede çocuklarımızın eğitimi için ilgili kurumlara tahsis edilmesi istenmişti. Bu girişime Rektör Kutluhan tarafından olumsuz cevap verildiğini ve bu konudaki tüm taleplere kapının kapatıldığını belirtmiştik."demişti.

Genel Başkan Ali Yalçın konuya ilşkin sosyal medyada yeni açıklamalarda bulundu:

Pamukkale Rektörünü yanlıştan dönmeye ve aklı selime davet ediyorum. Ülkemizin yaşadığı deprem asrın değil asırların felaketi denilecek boyutta.

Devletimiz seferber,sivil toplum kuruluşları seferber, milletimiz dayanışmanın destanını yazıyor. Cumhurbaşkanımız bizzat sahada. Yükseköğretim Kurulu yük almış, acil barınma sorununu çözmek için tüm yurtlar tahsis edilmiş durumda.

Denizli'de YÖK'ün tahsis ettiği yurdun yanında 3 yıldır atıl bekleyen kreş binasını depremzede çocukların rehabilitesi için öneren sendikamızın başına gelenler tam bir rezalet!

Denizli teşkilatımızın, "Kreş açılsın,depremzede çocuklara hizmet verilsin,kırtasiye masraflarını da biz karşılayalım" duyarlılığını takdir edip "ne yapabiliriz" diye seferber olması gerekenlerin yaptığı ve teşkilatımıza yaşattığı şeyler ne haz edilir ne hazmedilir cinsten..!

Rektör Sn.Kutluhan'a "Bu yaptıklarımız doğru değil" demesi gerekenlerin teşkilatımızı,üyelerimizi talimatla istifaya zorlaması hangi vicdana sığar.

Yanlıştan dönülmezse YÖK'e başvuracak,baskıyı,yıldırmayı yargıya taşıyacak,asla sessiz kalmayacağız.