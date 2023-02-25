'Futbolu bırakacak' iddiasına yanıt

Galatasaray'ın yıldız forveti Bafetimbi Gomis, sezon sonunda futbolu bırakacağı yönündeki haberler için açıklama yaptı.

Basında yer alan haberlerde, Fransız santraforun emeklilik kararı aldığı iddia edildi. Sezon sonu Galatasaray ile sözleşmesi bitecek 37 yaşındaki forvetin futbolu bırakacağı söylendi.

Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bu iddiaların doğru olmadığını ifade etti.

Fransız oyuncu ilk olarak Instagram hesabında, "Doğru değil, yanlış haber" anlamına gelen "No true fake news" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Daha sonrası ise yeni bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Sezon sonu futbolu bırakmak gibi bir düşüncem de yok. Türkiye'nin bu acılı gündeminde, böyle bir haberle kamuoyunu meşgul etmek istemem. Saygılarımla."