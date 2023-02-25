Fenerbahçe'den Konyaspor'a fark

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada ev sahibi Fenerbahçe, 13. dakikada Enner Valencia'nın penaltıdan attığı gol ile 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertliler, gol sevinci sırasında "Bizim Canımız Türkiye" yazılı bir pankart açtı.

22. dakikada Arabam.com Konyaspor'da Mame Diouf, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Sarı-lacivertlilerde 45+5'te bir kez daha sahneye çıkan Valencia, zor pozisyonda akrobatik bir dokunuşla attığı farkı 2'ye çıkardı: 2-0

Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Fenerbahçe Joshua King'in golü ile 62. dakikada skoru 3-0 yaptı.

89. dakikada Fenerbahçe, Attila Szalai'nin attığı gol ile farkı 4'e çıkardı: 4-0

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe, sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 48'e çkaran sarı-lacivertli ekip, zirve takibine devam etti.

İlhan Palut sonrası takımın başına getirilen Sırp teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile çıtığı 4. maçta da puan alamayan ve kötü gidişini sürdüren Arabam.com Konyaspor ise 27 puanda kaldı.

Fenerbahçe'de Arabam.com Konyaspor maçında teknik direktör Jorge Jesus, kulübedeki yerini alamadı. Sarı-lacivertlilerde takımın başında yedek kulübesinde yardımcı antrenör Joao de Deus görev yaptı.