Kentsel dönüşüme 7 bin dava

Türkiye'de yapılmak istenen 7 bin 206 kentsel dönüşüm, engele takılmış. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, gözleri kentsel dönüşüm adımlarına çevirdi. Depreme dayanıklı olmayan yapıların belirlenmesinin ardından, bu yerler Bakanlar Kurulu kararınca riskli alan ilan edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca da yeni imar planları hazırlandı. Ancak muhalefetin dönüşüme engel olduğu ortaya çıktı. 2015 ve 2023 yılları arasında kentsel dönüşümün iptali için şahsi ve siyasi gerekçelerle Danıştay'a 7 bin 206 dava açıldı. Bu davalardan 768'i CHP'li belediyeler, TMMOB ve Şehir Plancıları Odası gibi tüzel kişiler tarafından açıldı. Geri kalan 6 bin 438 dava ise gerçek kişilerden geldi. Bu kişiler de kimi zaman CHP, kimi zaman başka bazı yapıların etkisiyle dava açtı.

İŞTE İL İL O DAVALAR



Tüzel kişilerin açtığı davalarda dağılım şöyle: Ankara'daki 68 davanın 20'si TMMOB, 17'si CHP'li Yenimahalle ve Çankaya belediyelerince, Antalya'daki 12 davanın 5'i Şehir Plancıları Odası'nca, Bursa'daki 88 davanın 38'i TMMOB, 43'ü Nilüfer Belediyesi'nce, İstanbul'daki 451 davanın 4'ü Şişli Belediyesi, 2'si İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2'si Bakırköy Belediyesi, 1'i Beylikdüzü Belediyesi, 1'i Kadıköy Belediyesi'nce, İzmir'de ise 61 davanın 3'ü İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1'i de TMMOB tarafından açıldı.

DEPREM BÖLGESİNDE 351 DAVA



Depremde büyük yıkım yaşanan Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Elazığ, Kilis ve Malatya'da yapılması planlanan kentsel dönüşümün iptali için de toplam 351 dava açılmış.

TMMOB Mimarlar Odası, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi ve 15 Temmuz Mahallesi'ni kapsayan alanda yapılan "gölgelik kentsel dönüşüm ve gelişim proje alan sınırı" ilanına ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açtı. Mahkeme, işlemin iptaline karar verdi.

Antakya Belediye Meclisi, 1 Nisan 2016'da Emek ve Aksaray Mahalleleri sınırları içinde kalan yaklaşık 35 hektarlık alanda kentsel dönüşüm yapılması kararı almıştı. Bu karar da TMMOB Mimarlar Odası tarafından yargıya taşınıp iptal edildi.

Diyarbakır Barosu da Diyarbakır'daki Kayapınar Mahallesi sınırı içinde yer alan "Kent Ormanı" olarak da bilinen bölgenin "rezerv yapı alanı" olarak belirlenmesine dair kararı iptal ettirdi.

Abdullah Sarica