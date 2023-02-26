Seçim hazırlıkları başladı, YSK '14 Mayıs'a yetiştiririz' dedi
YSK, 'Seçimleri 14 Mayıs'a yetiştiririz' mesajı sonrası harekete geçti. Önce deprem bölgesinin fotoğrafı çekilecek sonra sandıkların kurulacağı alanlar belirlenecek. Seçim güvenliği için de bir dizi karar alınacak.
Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; 'Asrın Felaketi' sonrası 'Seçimler zamanında yapılacak mı?' diye soranlara cevap YSK'dan geldi: Biz hazırız
10 MART'TA İLAN EDİLECEK
Cumhurbaşkanı ile YSK Başkanı Ahmet Yener seçim tarihini görüştü. Yener'in, Erdoğan'a "14 Mayıs'ta yetiştiririz" dediği öğrenildi.
Bu kapsamda 10 Mart'ta seçim tarihinin ilan edileceği, kararın aynı gün Resmi Gazete'de yayınlanacağı ve YSK'nın takvimi açıklayacağı belirtiliyor.
SANDIK ALANLARI BELİRLENİYOR
YSK, seçimlerin güvenli bir şekilde yapılması ve katılım problemi çıkmaması için hazırlıklara başladı. 11 ilde durum tespiti yapıldı.
Sandıkların kurulacağı alanlar belirlenecek. Enkazda kalan seçim malzemeleri tespit edilecek. İhtiyaç halinde personel takviyesi yapılacak.