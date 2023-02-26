Seçim hazırlıkları başladı, YSK '14 Mayıs'a yetiştiririz' dedi

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; 'Asrın Felaketi' sonrası 'Seçimler zamanında yapılacak mı?' diye soranlara cevap YSK'dan geldi: Biz hazırız

10 MART'TA İLAN EDİLECEK

Cumhurbaşkanı ile YSK Başkanı Ahmet Yener seçim tarihini görüştü. Yener'in, Erdoğan'a "14 Mayıs'ta yetiştiririz" dediği öğrenildi.

Bu kapsamda 10 Mart'ta seçim tarihinin ilan edileceği, kararın aynı gün Resmi Gazete'de yayınlanacağı ve YSK'nın takvimi açıklayacağı belirtiliyor.

SANDIK ALANLARI BELİRLENİYOR

YSK, seçimlerin güvenli bir şekilde yapılması ve katılım problemi çıkmaması için hazırlıklara başladı. 11 ilde durum tespiti yapıldı.

Sandıkların kurulacağı alanlar belirlenecek. Enkazda kalan seçim malzemeleri tespit edilecek. İhtiyaç halinde personel takviyesi yapılacak.