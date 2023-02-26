Meteorolojiden il il yağmur ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Balıkesir'in batı kıyıları, Isparta'nın güneyi, Muğla ve Antalya çevreleri ile gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, Kıyı Ege ile Balıkesir, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde artmaya devam edeceği, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Güneydoğu kesimlerde doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Orta Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km /saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın batısı, (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısı) Kıyı Ege (İzmir, Aydın ve Muğla illerinin batı kesimleri) ile Orta Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km/saat)şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.