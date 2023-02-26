Deprem bölgesindeki molozların akıbeti belli oldu

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen "Asrın felaketi"nden sonra deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Ağır hasarlı binaların da kontrollü yıkımı gerçekleştiriliyor. Yıkımdan geriye kalan molozlar çevreye zarar vermeyecek şekilde ayrıştırılacak ve öğütülerek altyapı çalışmalarında kullanılacak.

ÜSTYAPIDA YASAK



Yığınların öğütülmesi için konkasör makinaları kullanılacak. Taş kırma işlevini yapan konkasörler maddeleri stabilize malzeme haline getirecek. Stabilize malzemesi yol, otopark ve dolgu malzemesinin yanı sıra birçok altyapı çalışmasında kullanılabilecek. Çevreye verebileceği zarar sebebiyle ise yığınların üstyapıda kullanılmasının önüne geçilecek.

HURDADAN 7 MİLYON TL



Binalar yıkıldıktan sonra elde edilen malzeme içinde ekonomiye kazandırılacak hurda demirler bulunuyor. Bunların da geri dönüştürülmesi noktasında elekten geçirilmesi gerekecek. Bölgede yıkılan ve yıkılacak binalardan 100 milyon tona yakın enkaz oluşması bekleniyor. Çökmüş ve ağır hasarlı olan tüm binalardan elde edilecek çelik, demir hurdasının yaklaşık 1 milyon 750 bin ton olması bekleniyor. Enkazdan çıkacak demir hurdalarının geri dönüşüme katkısının yaklaşık 7 milyon lirayı bulacağı tahmin ediliyor.

Merve Safa Akıntürk