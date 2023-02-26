Enkazdan ölen kızının akıllı saatinden mesaj göndererek kurtuldu
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremde hayatını kaybeden kızının akıllı saatinden akrabasına mesaj gönderen Sibel Kaya'yı maden işçileri enkaz altından kurtardı. Sibel Kaya tedavi altına alınırken, eşi ve 2 çocuğunun cansız bedenleri enkazdan çıkarıldı.
Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Üzülmez Müessesi'nde çalışan maden işçileri,
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde arama-kurtarma çalışmalarına katıldı. Enkaz
altında kalıp yanında hayatını kaybeden kızının kolundaki akıllı saatten bir
akrabasına mesaj atan Sibel Kaya'yı kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Depremden 170 saat sonra enkaz altından kurtarılan ve yaralanan Kaya tedavisi
için hastaneye kaldırıldı. Sibel Kaya'nın enkaz altında hayatını kaybeden eşi
ve 2 kızının cenazeleri de çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmalarının sona ermesiyle
memleketlerine dönen maden işçileri kömür ocaklarında çalışmaya başladı.
TTK Üzülmez Müessessi'nde binalara 'Yuvanıza hoş geldiniz koca yürekli kahramanlar'
ve 'Ülkemizin başı sağ olsun. Türkiye sizinle gurur duyuyor' yazılı pankartlar
asıldı.
Başka enkazda çalışırken canlı ihbarıyla bölgeye yönlendirildiklerini söyleyen
4 yıllık maden işçisi Ferdi Çöntek, "İlk başta nefesine baktık, sağ mı
diye. Su istedi tabii ilk yardım olarak su veremedik. Ayağı da enkazın altındaydı.
80 santimlik ufak bir alanda demirlerin arasındaydı. Kızı vardı kollarında onu
sağ alamadık. Rabbim kimseye göstermesin" ifadelerini kullandı.
'OCAKTAN ÇIKAN EN DEĞERLİ VARLIK MADENCİDİR'
Kaya'yı kurtardıkları günün doğum gününe denk gelmesini 'Arkadaşlarımın hediyesi' olarak ifade eden 8 yıllık madenci Muhammet Kaya, "Soyadımız aynı, oradaki insanlar 'Akrabanız mıydı? Özel olarak mı geldiniz?' gibi soruları oldu.
Öyle bir şey yok dedik. Biz buraya 1 tane de olsa sağ salim insan çıkarmak
için geldiğimizi anlattık. Özel olarak enkaza gitmedik. Bize koordinasyon merkezinden
verilen enkaza gittik. Bizde öncelik iş güvenliğidir.
Ocaktan çıkan en değerli varlık madencidir. Orada da çıkardığımız en değerli
varlık canlı insanlardı. Bütün arkadaşlar iş güvenliğini ikinci safhaya itmiştir.
Önceliğimiz kendi canımızdan feragat ederek oradan bir canlı almaktı" diye
konuştu.
'BURAYA GİRİLMEZ DEDİLER'
Adıyaman'da görev yapan 4 yıllık madenci Görkem Yıldız, artçı depremler nedeniyle çökme riskine karşın diğer ekiplerin 'Buraya girilmez, burada canlı yok' dediği enkazda 13 saat süren çalışmayla 102 saat sonra Ayfer Komşu ve çocuğu Yağız Komşu'yu (4) sağ kurtardıklarını söyledi.
Aileden 2 kişinin vefat ettiğini, 2 kişiyi enkazdan kurtardıklarını belirten
Yıldız, "İlk sesi duyduğumuzda yorgun, bitkindik. 48 saatten beri o bölgede
çalışıyorduk. Sesi duyduğumuzda sanki bize enerji gelmiş gibi oldu, sonuçta
canı kurtarmak. Ulaşabildiğimiz kadar erken ulaşıp ambulansa teslim ettik"
dedi.