MEB, 1 milyon 200 bin öğretmen için 'afet sonrası psikososyal destek' seminerleri başlattı

MEB, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası eğitim-öğretim faaliyetlerinin daha sağlıklı yürütülebilmesi için "Deprem Sonrası Psikososyal Destek Eylem Planı" hazırlayarak uygulamaya koydu.

Eylem planı kapsamında yapılan çalışmalara katkı sağlamak üzere Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle yaklaşık 1,2 milyon öğretmen için, "çocuk ve ergenlerde kayıp ve yas süreci" ile "afet sonrası ruh sağlığı" konulu seminerler hazırlandı.

Eğitimlerle, öğretmenlerin, "afet ve kriz yönetimi", "afet sonrası ruh sağlığı" gibi konularda bilgilendirilmelerini hedefleniyor.

Seminerlerin, öğrencilerin afetten etkilenme düzeyleri dikkate alınarak, okul içinde kendilerini güvende hissetmeleri ve dahil oldukları ortama uyumlarını kolaylaştırmaları için öğretmenlere katkı sağlaması amaçlanıyor.

- Öğrenci nakilleri de dikkate alınarak tüm öğretmenleri kapsıyor

Seminerler, depremden etkilenen illerden başka illere öğrenci nakillerinin olduğu da dikkate alınarak, sadece deprem bölgesinde görevli öğretmenlerin değil, tüm öğretmenlerin faydalanacağı şekilde, ÖBA üzerinden yayınlanıyor.

Afet ve afete bağlı kriz ortamlarının yönetiminde, afet öncesi hazırlık sürecini ve afet sonrasını içerecek şekilde planlanan seminerlerde, "afet ve kriz yönetimi", "afetlerin kişi ve toplum üzerindeki etkileri", "afet sonrası ruh sağlığı", "yaş gruplarına göre çocuklarda görülen yas tepkileri", "okulda çocuğa yardım ve destek stratejileri", "riskten dayanıklılığa geçiş", "duygu düzenleme" ve "güven hissi" konuları yer alıyor.