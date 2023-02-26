1933 yılında yapılan okul depremlerde yıkılmadı

Battalgazi ilçesinde 1933 yılında yapılan cumhuriyet döneminin ilk yapı örneklerinden olan Gazi İlkokulu, depremden en az etkilenen bina oldu. Çevresindeki bazı binalar yıkılırken 2 katlı, duvarları taş, briket ve tuğladan örülen binanın ikinci katındaki bir duvar yıkıldı.



1988 yılında Malatya Valiliği tarafından restore edilen binada 15 derslik bulunurken, 723 öğrenci de eğitim görüyor.

