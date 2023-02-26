Enkaz altında yağmur suyu bebeğine hayat suyu oldu

Oturdukları 3 katlı evin yıkılması sonucu 6 aylık bebeği birlikte göçük altında kalan Meysa Elahmed, 2 gün boyunca emziremediği bebeğini duvardan sızan yağmur suyunu emerek ağzıyla bebeğine içirdiğini söyledi. Enkaz altından ailesi tarafından adeta iğne ile kuyu kazılarak çıkarıldıklarını anlatan Elahmed, deprem sonrası Trabzon'daki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Depreme uyurken yakalandıklarını anlatan Meysa Elahmed, enkaz altında bebeğini yağmur suyu içirerek hayatta tutunmasını sağladığını belirterek, "Antakya'dan geldim. Felaket, çok zor bir durum. Uyurken sallandık sallantıyı hissettiğim zaman deprem aklıma hiç gelmedi, hiç anlamadık. Eşim deprem olduğunu söyledi kalktık. Evde üç kişiydik, eşim ben ve 6 aylık bebeğim. Bulunduğumuz yerden dolap üzerimize düştü. Çok küçük bir yerde kaldık çok şükür kurtulduk. Evimiz üç katlıydı biz birinci katta oturuyorduk. Binada babam, ağabeyim ve ailem oturuyordu. Enkaz altında bizi 2 gün sonra onlar çıkardı. İğne ile kuyu kazar gibi bizi çıkarttılar. Göçük altında yaklaşık 35 saat kaldık. Enkaz altında kıyamet gününü düşündüm. Bebeğim başı, benim başımın yanındaydı. Bebeğimi 2 gün emziremedim. Allah'a dua ediyordum. O sırada yağmur yağıyordu ıslandık. Duvardan sızan yağmur suyunu ağzımla emerek bebeğimin ağzına damla damla verdim. O şekilde onu hayatta tuttum" dedi.



Meysa Elahmed, 6 aylık bebeğinin tedavisinin sürdüğünü ve onu kucağına alacağı günü hasretle beklediğini sözlerine ekledi.