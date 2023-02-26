Deprem bölgelerinde 74 bin 284 emniyet personeli görev yapıyor
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Kahramanmaraş merkezli deprem bölgelerinde 22 bin 588'i takviye olmak üzere 74 bin 284 personelin görev yaptığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Şubat 2023 13:07, Son Güncelleme : 26 Şubat 2023 13:14
EGM'den yapılan açıklamada, "7/24 sahadayız. 22 bin 588'i takviye olmak üzere toplam 74 bin 284 personelimizle deprem bölgesinde görev başındayız. Can ve mal güvenliğine karşı işlenebilecek muhtemel asayiş suçları için teyakkuzdayız." ifadeleri kullanıldı.