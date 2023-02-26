Üç ay ertelenecekti, Diyarbakır'da faturalar zamlı gönderildi

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre; Depremin vurduğu illerin afet bölgesi ilan edilmesinden sonra elektrik, su ve doğalgaz faturalarının da 3 ay erteleneceği açıklamasına rağmen Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) vatandaşa bir de fatura şoku yarattı.

FATURALAR ZAMLI YANSITILDI

Deprem travması yaşayan vatandaşlar bir de fatura travmasıyla güne başladı. Bu da yetmezmiş gibi elektrik birim fiyatı da son kesilen faturalara zamlı olarak yansıtıldı. Son endeksi 24 Şubat günü okuyan DEDAŞ, vatandaşa gönderdiği zamlı faturanın da son ödeme tarihini de 6 Mart 2023 olarak belirledi.

Birim fiyatını da depremzedeye zamlı yansıtan DEDAŞ, bir önceki dönem faturanın bin 554.378 lira iken, birim fiyatına yapılan zamla son kesimi yapılan fatura bin 566.703 TL olarak gösterildi.

"BU VİCDANLARIN, YÜREKLERİN NASIRLAŞMASIDIR"

Fatura gönderilen evlerin önemli bir kısmı deprem nedeniyle boşaltılırken ve şu anda kimsenin ikamet etmediği az hasar raporu verilen konut sahibi depremzedeler, yaşadıkları karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Depremzedeler, "Enerji Bakanlığı bu konuda açıklama yapmasına rağmen DEDAŞ bizlere fatura göndermekten geri durmadı. Üstelik zamlı fatura. Bunun adı da fırsatçılıktır. Ev kiralarında fahiş artış yapan, taşımacılık ve nakliyecilik de yapılan fırsatçılığın bir benzeridir. Psikolojimiz alt üst olmuş bir durumdayken insanlara zamlı fatura gönderiyorlar. Bu kadar da olmaz. Bu vicdanların, yüreklerin nasırlaşmasıdır. Çadırda insanlar yaşam mücadelesi verirken, onlar fatura gönderiyor, bir de son ödeme tarihi için de uyarıyor. Yazıklar olsun" diyerek tepki gösterdiler.