Depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımlandı

Bültende, 18-19 Şubat tarihli dezenformasyon bülteninde yalanlanmasına rağmen bazı basın yayın organlarında hala, "Depremde yıkılmayan Elbistan Belediye binası az hasarlı olmasına rağmen yıkıldı, resmi evraklar enkaz altında kaldı.iddiasının, yanıltıcı şekilde kamuoyuna servisine devam edildiği belirtildi.

Elbistan Belediye binasının, 6 Şubat'taki depremden ciddi şekilde etkilendiği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tespit neticesinde binanın ağır hasarlı olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Binaya giriş yapılmasının yüksek risk arz ettiği ve mevcut binanın ivedilikle yıkılması gerektiğine karar verildiği aktarılan bültende, binanın bodrum katında bulunan imar arşivinin kurtarılması için çalışma başlatıldığı, binanın üst kısmının tıraşlama yöntemiyle yıkılmasının ardından bodrum kattaki evrakların Cumhuriyet savcıları ve emniyet görevlileri eşliğinde kamera kaydıyla kurtarıldığı, imar arşivinin de dijital ortamda bulunduğu bildirildi.

'Hasandağı'nda volkanik hareketlilik başladı' iddiası

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Hasandağı'nda volkanik hareketlilik başladı" iddialarının da doğru olmadığı, TÜBİTAK kapsamında desteklenen proje ve AFAD desteği ile Hasandağı ve Tuz Gölü fay zonunun, toplam 5 GPS istasyonu ve farklı sensörlerle anlık takip edildiği, herhangi bir volkanik hareketlilik veya olumsuz durumun söz konusu olmadığı vurgulandı.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Suriyelilere dağıtılan aylık 10 bin lira nakit yardım kuyruğu" iddiasının da gerçek dışı olduğu ifade edildi. Bültende, iddiaya konu görüntülerin, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine kurulan Tayvan Reyhanlı Dünya Vatandaşları Merkezi'nde depremzedelere yardım dağıtımı esnasında kaydedildiği belirtildi.

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, deprem sırasında Kahramanmaraş'ta yıkılan bir binaya ait olduğu iddia edilen görüntülerin, Türkiye ile ilgisinin bulunmadığı, Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde yasa dışı inşa edilen 32 katlı gökdelen için verilen yıkım kararının uygulandığı sırada kaydedildiği de ifade edildi.