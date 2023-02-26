Dağdan kopan kayalar iki köyü birden vurdu

Kahramanmaraş 12 Şubat ilçesindeki 1500 rakımlı Kartal Kayası dağından devasa kayalar koptu. Depremin korkusu silinmemişken, bu kez dağdan yuvarlanan dev kayalar evlerini yıktı.

Kaya parçaları evlerine hasar veren 2 köyde halk, tekrar deprem oluyor sandı.

"Şimdi bu ikinci depremden sonra mahallemizin arkasındaki tüm kayalardan böyle kayalar inmeye başladı. Vatandaş tedirgin olarak canını kurtarıp kaçtılar hep. Şimdi çoluk-çocuk hep evlere giremiyor, yaklaşamıyoruz da. Yani şimdi ne yapacağını şaşırdı vatandaş."

Kayaların evi salladığını söyleyen Mehmet Uzun da "Aniden büyük kayalardan kopan koca kat geldi, tesadüf eve vurdu. Evi komple salladı. Ev uçtu, biz de kendimizi dışarıya zor attık. Köyde daha böyle binlerce ev var. Böyle hasarlı olup içinden kaçanlar var. Ev de komple uçtu" sözleriyle anlattı.

Dağdaki kayaların düşmemesi için bölgede çalışma başlatılıyor.