Depremde can kaybı 44 bin 374 oldu

AFAD Başkanı Sezer'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Şu ana kadar 10 bine yakın artçı sarsıntı gerçekleşmiş durumda. 21 bine yakın binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Bu süreçte 44 bin 374 insanımızı kaybetmiş durumdayız. Şu anda 8 bin 182 arama kurtarma personeli çalışmalara eşlik etmektedir.

Barınma ile ilgili olarak hem çadır kentleri yoğunlukla kuruyoruz. Günlük ortalama 10 binin üzerinden bölgeye çadır sevk ediyoruz.

Şuan 287 tane çadır kentimiz var bölgede. Hedefimiz 100 bin üzerinde konteyneri faaliyete geçirmek.

Bununla ilgili 143 alan tespit edildi 97'sinde alt yapı çalışmaları devam ediyor.

Hem barınma hem de diğer ihtiyaçların karşılanması şeklinde çalışmalarımız devam ediyor. Bölgede Kızılayımızın koordinesinde beslenme olarak bakanlıklarımızla 80 milyon 965 bin sıcak yemek ve 14 milyon 965 bin kumanya paketi bölgede dağıtılmaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 10 bin lira ödeme yapılması kararlaştırılmıştı. Şu anda 918 bin vatandaşımıza ödemeler yapıldı.