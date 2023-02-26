Bahçeli, BJK üyeliğinden istifa etti
MHP lideri Devlet Bahçeli, tribünlerden yükselen 'hükümet istifa' sloganları sonrası Beşiktaş üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Şubat 2023 21:30, Son Güncelleme : 26 Şubat 2023 21:39
Fenerbahçe-Konyaspor maçındaki hükümet protestosunun ardından, Beşiktaş-Antalyaspor maçında da benzer görüntüler yaşandı. Siyah beyazlı taraftarlar da hükümeti istifaya çağırdı.
BAHÇELİ TEPKİ GÖSTERDİ
Atılan sloganların ardından MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Kulüp Başkanlarına çağrıda bulunan Bahçeli, "Bütün kulüp başkanlarının müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş maçında da 'istifa' seslerinin yükselmesinin ardındansa Bahçeli, Beşiktaş Jimnastik Kulübü üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.
İşte Bahçeli'nin konuya ilişkin sosyal medya paylaşımı