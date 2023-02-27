Bakan Koca: 11 ilimizde herhangi bir salgın durumu söz konusu değildir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da AFAD merkezini ziyaret etti. Bakan Koca yaptığı açıklamada, " Şu an 11 ilimizde herhangi bir salgın durumu söz konusu değil. Bu olmayacağı anlamına gelmez. Biz tedbirlerimizi alıyoruz." dedi.
Kaynak : CNN Türk
Haber Giriş : 27 Şubat 2023 02:23, Son Güncelleme : 27 Şubat 2023 02:24
CNN TÜRK özel haberler şefi Fulya Öztürk'e konuşan Bakan Koca, " Bugün de izah ettim. Şu an 11 ilimizde herhangi bir salgın durumu söz konusu değil. Bu olmayacağı anlamına gelmez. Biz tedbirlerimizi alıyoruz. Önemli olan şu dönemde güvenli suya ve gıdaya erişimi sağlamak. Bu noktada biz gayret içerisindeyiz. Antakya ve Defne'de yüzde 50 oranında su verilebiliyor. Bu aşamada şuan bir salgın durumu söz konusu değil. Aşı takvimini bizim aile sağlığı merkezleri fonksiyonlu çadırkentler ve konteynerkentler olmak üzere aşı takvimini rutin olarak uygulamaya devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.