İlk Evim ve deprem konutları birlikte yükselecek

Maraş depreminin 11 şehirde yıktığı konutlar ile "İlk Evim" projesi kapsamında yapılacak konutlar aynı anda yükselecek.

Maraş depreminin 11 şehirde yıktığı konutlar ile "İlk Evim" projesi kapsamında yapılacak konutlar aynı anda yükselecek.

Tüm il ve ilçelerde 500 bin sosyal konutun yapımını içeren "İlk Evim" projesi, deprem konutları ile eş zamanlı yürütülecek. Depremden önce kuraları çekilen ve temelleri atılan konutların yapımına devam edilecek. Deprem bölgesinde yapılacak 45 bin konutun 43 bininin ihalesi sonuçlandı. Eylül ayında açıklanan ve ekim ayında başlatılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin kura çekimi devam ederken temeller de atılıyordu. Depremin ardından büyük yıkımın olduğu Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Adana ve Kilis'te yapılacak olan 45 bin konutun 43 bininin ihalesi sonuçlandı. 2 bin konutun ihalesinin ise kısa süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor.

245 BİN KONUT

Sosyal konut kapsamında Gaziantep'te 10 bin 24, Adana 6 bin 356, Şanlıurfa 6 bin, Diyarbakır 4 bin 800, Hatay 4 bin 450, Kahramanmaraş 3 bin 101, Malatya 2 bin 251, Adıyaman bin 750, Elazığ bin 651, Osmaniye 1550, Kilis 500 konut yapılacak. Bunların yanı sıra 200 bin de deprem konutu yapılacak. Bölgeye toplam 245 bin konut yapılması planlanıyor.