Meclis'te EYT mesaisi başlıyor

Genel Kurul gündemine gelecek ilk konulardan biri milyonlarca kişinin beklediği, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri de içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi olacak.

Teklifle, EYT'lilerin emeklilik hakkına kavuşacak olmasının yanı sıra kamu kurumlarında sürekli işçi olarak çalışanların emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde iş sözleşmelerinin zorunlu feshini gerektiren hükümler de yürürlükten kaldırılacak.

Öte yandan, Hazırlık Komisyonunun İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ile CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki raporu, Perşembe günü Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonda görüşülecek.