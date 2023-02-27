Acil dönüşmesi gereken 1,1 milyon konut var

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2012'de 'Türkiye'nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm' sloganıyla İstanbul'dan başlattığı deprem dönüşümü hamlesiyle bugüne kadar Türkiye'de 3,2 milyon konutun dönüşümünü sağladı.

Belediyeler ve özel sektörle beraber İstanbul'da şu ana kadar 695 bin bağımsız birimin dönüşümü tamamlandı, 93 bin bağımsız birimin de kentsel dönüşüm süreci devam ediyor. Esenler'deki 60 bin konutluk dönüşümde 4.860, Pendik'te 2.027, Kartal'da 1.092, Maltepe'de 446, Beykoz'da 823, Ataşehir'de 1.563, Üsküdar'da 2.620, Ümraniye'de 615, Beyoğlu'nda 939, Eyüpsultan'da 653, Güngören'de 1.626, Zeytinburnu'nda 1.113, Gaziosmanpaşa'da 5.375 bağımsız birimin dönüşüm çalışması sürüyor. Kadıköy Fikirtepe'de de 10 bin 765 bağımsız birimden, 1.648'i teslim edilirken, Kağıthane'de 745 bağımsız birim teslim, Çatalca'da 285 bağımsız birim uzlaşma aşamasında.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ