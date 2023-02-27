Altılı masa öncesi sürpriz görüşme! Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener bir araya geliyor

Altılı masa, 2 Mart'ta "Cumhurbaşkanı adaylığı" gündemiyle toplanacak. Altı lider, ilk kez isimler üzerinden adaylık değerlendirmesi yapacak.

Kritik toplantı öncesinde CHP ve İYİ Parti cephesinden sürpriz bir adım geldi. NTV'de yer alan habere göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti lideri Meral Akşener, bugün bir araya gelecek.

CHP'den Kılıçdaroğlu'na tam yetki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), cumhurbaşkanlığı adayı belirleme sürecinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu oy birliği ile yetkilendirdi.

Altılı masanın adayı kim olacak?

Kulislerde öne çıkan isim, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Kılıçdaroğlu'nu "doğru aday" olarak gördüklerini açıklamıştı.

İYİ Parti ise sürecin başından itibaren "kazanacak aday" vurgusu yapıyor.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TV100 yayınında, bir kriz yaşanmasını beklemediğini söyledi. Karamollaoğlu, görüşmelerde 2 ismin daha gündeme geldiğini açıkladı. Saadet lideri, bu isimlerin Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olduğunu söyledi.