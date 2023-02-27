CHP'den depremzedelerin mağduriyetinin önlenmesi için kanun teklifi

Arama kurtarma ekipleri enkazın olduğu yerde
Arama kurtarma ekipleri enkazın olduğu yerde
Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem...Yıkılan binalar var!
Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem...Yıkılan binalar var!
LGS ve YKS için deprem bölgesinde 510 nokta oluşturuldu
LGS ve YKS için deprem bölgesinde 510 nokta oluşturuldu
Altının gram fiyatı 1100 TL'nin altına düştü
Altının gram fiyatı 1100 TL'nin altına düştü
Depremzedeler nasıl oy kullanacak? İşte detayları
Depremzedeler nasıl oy kullanacak? İşte detayları
YSK heyeti deprem bölgesinde inceleme yapacak
YSK heyeti deprem bölgesinde inceleme yapacak
İlk Evim ve deprem konutları birlikte yükselecek
İlk Evim ve deprem konutları birlikte yükselecek
Adıyaman'da 5 büyüklüğünde deprem
Adıyaman'da 5 büyüklüğünde deprem
'11 ilimizde herhangi bir salgın durumu söz konusu değildir'
'11 ilimizde herhangi bir salgın durumu söz konusu değildir'
Bakan Soylu: Şu anda bir güvenlik ve asayiş problemimiz yok
Bakan Soylu: Şu anda bir güvenlik ve asayiş problemimiz yok
E-Devlet'de veri sızıntısı mı yaşandı?
E-Devlet'de veri sızıntısı mı yaşandı?
Depremde can kaybı 44 bin 374 oldu
Depremde can kaybı 44 bin 374 oldu
Kızılay'dan 'çadır' açıklaması: İş birliği akılcı ve yasaldır
Kızılay'dan 'çadır' açıklaması: İş birliği akılcı ve yasaldır
Bakan Koca'dan 'salgın' açıklaması
Bakan Koca'dan 'salgın' açıklaması
Adana'da eğitime 13 Mart'a kadar ara verildi
Adana'da eğitime 13 Mart'a kadar ara verildi
Depremde yıkılan binalara ruhsat veren başkanlara Yargıtay'dan kötü haber
Depremde yıkılan binalara ruhsat veren başkanlara Yargıtay'dan kötü haber
Fabrikalar ayakta ama göç yıkabilir
Fabrikalar ayakta ama göç yıkabilir
Üç ay ertelenecekti, Diyarbakır'da faturalar zamlı gönderildi
Üç ay ertelenecekti, Diyarbakır'da faturalar zamlı gönderildi
AHBAP'tan açıklama: Kızılay'dan çadır satın aldığımız doğru
AHBAP'tan açıklama: Kızılay'dan çadır satın aldığımız doğru
Depremden etkilenen 166 bin 238 öğrencinin nakilleri yapıldı
Depremden etkilenen 166 bin 238 öğrencinin nakilleri yapıldı
Borsa, depremler sonrası alınan önlemlerle dengelendi
Borsa, depremler sonrası alınan önlemlerle dengelendi
3 hafta ara veren TBMM, EYT mesaisi yapacak
3 hafta ara veren TBMM, EYT mesaisi yapacak
YSK heyeti bölgeye gidiyor: Seçmenin durumu raporlaştırılacak
YSK heyeti bölgeye gidiyor: Seçmenin durumu raporlaştırılacak
Emniyet, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yaptı
Emniyet, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yaptı
İki ilde sabah saatlerinde korkutan deprem
İki ilde sabah saatlerinde korkutan deprem
Deprem bölgesindeki kiracıların hakları neler?
Deprem bölgesindeki kiracıların hakları neler?
KGF'den yeni adım: Rakam 350 milyar TL'ye çıktı
KGF'den yeni adım: Rakam 350 milyar TL'ye çıktı
Seçim hazırlıkları başladı, YSK '14 Mayıs'a yetiştiririz' dedi
Seçim hazırlıkları başladı, YSK '14 Mayıs'a yetiştiririz' dedi
Kentsel dönüşüme 7 bin dava
Kentsel dönüşüme 7 bin dava
31 kentte 'olağanüstü kuraklık' yaşanıyor
31 kentte 'olağanüstü kuraklık' yaşanıyor
Ana sayfaHaberler

CHP'den depremzedelerin mağduriyetinin önlenmesi için kanun teklifi

CHP, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların "yaralarının sarılması ve mağduriyetlerinin önlenmesi" amacıyla hazırladığı kanun teklifini, TBMM Başkanlığına sundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Şubat 2023 12:38, Son Güncelleme : 27 Şubat 2023 12:39
Yazdır
CHP'den depremzedelerin mağduriyetinin önlenmesi için kanun teklifi

İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzasını taşıyor.

Teklif, hayatını kaybedenlerin hak sahiplerine prim ödeme ve çalışma süresi şartlarına bağlı olmaksızın ölüm aylığı bağlanmasını, kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteğinin asgari ücret düzeyinde ödenmesini öngörüyor.

Kısmen duran veya bir süre çalışamayacak durumdaki iş yerlerinde kısa çalışma ödeneği uygulamasına geçilmesi, bu iş yerlerinde çalışan tüm sigortalıların kısa çalışma ödeneğinden yararlanması için aranan ön koşulların bu bölgede kaldırılması, depremler nedeniyle iş yeri kapanan, işsiz kalan tüm sigortalılara koşulsuz asgari ücret düzeyinde nakdi ücret desteği verilmesi amaçlanıyor.

Teklife göre, haklı nedenli fesih hali haricinde işçiler işten çıkarılamayacak.

Sigortalılar ile emekliler ve hak sahipleri, 1 yıl süreyle ayakta ve yatarak tedavideki alınan katılım payları ile ayakta tedavideki ilaçlardan alınan katılım paylarından muaf tutulacak.

Depremler sonucunda yaralanan veya engelli hale gelenlere yönelik bütün kamu hastaneleri ile özel hastanelerdeki tedavi süreçlerine ilişkin gerek ayakta gerekse yatarak tedavilerde ayrıca ilave ücret alınmayacak.

Depremden etkilenen bölgedeki vatandaşlara verilecek protez, ortez, araç ve gereç bedelleri için katılım payı talep edilmeyecek.

Teklifin gerekçesinde, iktidarın kapsamlı, kalıcı çözümler getirmek yerine depremde ağır kayıplar yaşayan yurttaşlar için günü kurtarmaya dönük, istismara açık düzenlemeler yapma yoluna gittiği öne sürüldü.

Yetersiz ve eksik düzenlemelerle yaraların sarılamayacağı, vatandaşlara, sosyal devlet ilkesi doğrultusunda kapsamlı sosyal güvence getirilmesinin yerinde olacağı belirtildi.

Depremde hasar görmüş kaskolu araçlar için sigorta şirketlerine çağrı
Depremde hasar görmüş kaskolu araçlar için sigorta şirketlerine çağrı
'Yanlıştan dönülmezse YÖK'e başvuracak, konuyu yargıya taşıyacağız'
'Yanlıştan dönülmezse YÖK'e başvuracak, konuyu yargıya taşıyacağız'
Deprem sonrası çocukların okula uyum süreci için 5 öneri
Deprem sonrası çocukların okula uyum süreci için 5 öneri
81 yaşındaki adam önce karısını öldürdü, sonra kendini vurdu
81 yaşındaki adam önce karısını öldürdü, sonra kendini vurdu
Bakan Koca, Balcalı Hastanesindeki hastaların naklinin tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi
Bakan Koca, Balcalı Hastanesindeki hastaların naklinin tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi
Depremden etkilenen 11 ilin içme suyu altyapısının yüzde 98'i onarıldı
Depremden etkilenen 11 ilin içme suyu altyapısının yüzde 98'i onarıldı

Bu Habere Tepkiniz

Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Süreci nasıl yürütülecek?

Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Süreci nasıl yürütülecek?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2022-2023 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Sürecine ilişkin resmi yazı yayımladı...
Meclis'te EYT mesaisi başlıyor

Meclis'te EYT mesaisi başlıyor

Meclis Genel Kurulu, deprem nedeniyle verdiği 3 haftalık aranın ardından yarın yoğun bir gündemle çalışmalarına yeniden başlıyor.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Sigortalı ve Memurluk hizmeti olanların, memurluk hizmetlerine emekli ikramiyesi ödeme şartları nasıldır?

Sigortalı ve Memurluk hizmeti olanların, memurluk hizmetlerine emekli ikramiyesi ödeme şartları nasıldır?

Karma hizmetleri olanlardan memurluk hizmet sürelerine emekli ikramiyesi ödenmesinde 1475 sayılı İş Kanunu Madde 14 hükmü dikkate alınır, kıdem tazminatı ödenmesi şartları aranır.
Görev tahsisli konutlarda ısınma gideri oturan tarafından ödenir

Görev tahsisli konutlarda ısınma gideri oturan tarafından ödenir

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, eşyalı görev tahsisli kamu konutunun yakıt bedelinin Kurum tarafından karşılanması talebiyle açılan davada, ödemenin kullanıcı tarafından yapılmasına hükmeden Daire kararını onadı
Depremin vurduğu dört il polisler için 'şark hizmeti' bölgesine dahil edildi

Depremin vurduğu dört il polisler için 'şark hizmeti' bölgesine dahil edildi

İçişleri Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle polislerin şark hizmetinde 2024'te yürürlüğe girmesi planlanan 4 bölge uygulaması kaldırıldı. Son depremlerden etkilenen illerden Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Malatya, "şark hizmeti" sayılan iller arasına dahil edildi ve görev süreleri yeniden düzenlendi.
Sigortalı hizmetinden sonra, 5510' a tabi engelli memur olan ne zaman emekli olabilir?

Sigortalı hizmetinden sonra, 5510' a tabi engelli memur olan ne zaman emekli olabilir?

Engelli memurların engellilik oranlarına göre hizmet ve sigortalılık süresi aranır, şartları yerine getirenler istekleri halinde emekli olurlar.
Sahtecilik suçu işleyen emniyet mensupları meslekten çıkarılabilir mi?

Sahtecilik suçu işleyen emniyet mensupları meslekten çıkarılabilir mi?

Danıştay 2. Dairesi, Polis Meslek Yüksekokulunda sınıflar amiri olarak görev yaptığı dönemde, öğrencinin gerçeği yansıtmayan izin teklif formuna imza atmakla "sahtecilik" suçunu işlediğinden bahisle Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 8/6. maddesi uyarınca "meslekten çıkarma" cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 3 davayı karar bağladı.
Emeklilik talebi kabul edilmeyen memur ne yapabilir?

Emeklilik talebi kabul edilmeyen memur ne yapabilir?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olduğunu belirtir. Devlet memurlarının emeklilik hakları da hem 657 sayılı Kanunda, hem de sosyal güvenlik kanunlarında yer alır.
OHAL Bölgesinde görev yapan öğretmenlerin yer değişikliği takvimi

OHAL Bölgesinde görev yapan öğretmenlerin yer değişikliği takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı, OHAL Bölgesinde Görev Yapan Öğretmen ve Diğer Personelin Yer Değişikliği Takvimi'ni yayımladı.
Sürekli bakıma muhtaç derecede ağır engelli çocuğu olan anneler için emeklilik yaş şartı aranır mı?

Sürekli bakıma muhtaç derecede ağır engelli çocuğu olan anneler için emeklilik yaş şartı aranır mı?

Emeklilik yaş şartı, sadece malullük, engellilikten dolayı emeklilik/yaşlılık aylığı ve vazife malullüğü durumlarında aranmaz, diğer bağlanacak olan aylık türlerinde aranır.
Türkiye Sağlık Enstitüleri 15 personel alacak

Türkiye Sağlık Enstitüleri 15 personel alacak

Türkiye Sağlık Enstitüleri 15 personel alacak. Son başvuru tarihi 10 mart 2023
Artvin-Erzurum kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Artvin-Erzurum kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Artvin-Erzurum kara yolu, heyelan sonucu ulaşıma kapandı. Artvin-Erzurum kara yolunun 8. kilometresindeki Deriner Barajı 4 Tüneli mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü. Heyelan nedeniyle kaya kütleleriyle kapanan tünelin girişindeki betonda hasar meydana geldi. Artvin-Erzurum kara yolu güzergahını kullanacak sürücüler, 1. kilometrede jandarma ekiplerince durdurularak farklı güzergahlara yönlendiriliyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 25 sözleşmeli personel alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 25 sözleşmeli personel alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 25 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 15 mart 2023
Haftanın fırsat ürünleri (27-06)

Haftanın fırsat ürünleri (27-06)

27 Şubat 2023 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.