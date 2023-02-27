7. sınıf öğrencisi kız bıçakla 5 öğrenciyi yaraladı
Edirne'de, bir ortaokulda yaşanan kavgada bir kız öğrenci 5 öğrenciyi bıçakla yaraladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Şubat 2023 12:59, Son Güncelleme : 27 Şubat 2023 13:00
Karaağaç Ortaokulu'nda öğrenciler arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında 7. sınıf öğrencisi G.F, bıçakla 5 arkadaşını yaraladı.
İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan öğrenciler Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli kız öğrenci G.F. polis merkezine götürüldü.
İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, okula gelerek olayla ilgili bilgi aldı.