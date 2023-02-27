AFAD: Artçı sarsıntıda 1 kişi hayatını kaybetti 69 yaralı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.04'te 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Çevre illerde de hissedilen deprem, yerin yaklaşık 6,97 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD: Yıkılan binalar olduğu tespit edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığın'dan yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki 5,6 büyüklüğündeki depremde, yıkılan 5 binada arama kurtarma çalışmasının devam ettiği bildirildi.

Son üç haftada 10 bin 282 artçı sarsıntı meydana geldi

Açıklamada, "Malatya Yeşilyurt merkezli meydana gelen depremin ardından 25 ihbar alınmış olup, ekiplerimiz hızla bölgeye sevk edilmiştir. Son alınan bilgilere göre 5 binada arama kurtarma çalışması devam etmekte olup, 3 vatandaşımız yaralanmıştır. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi; riskli binaların etrafında bulunulmaması önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan sarsıntının ardından vatandaşların meydanlara toplandığı görüldü.

"Temennimiz can kaybı olmaması"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Vatandaşlarımızdan hasarlı binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz." ifadesini kullandı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yeşilyurt merkezli depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

"Bir kişi hayatını kaybetti, 69 yaralı var"

AFAD Başkanı Yunus Sezer, bölgedeki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

Şu ana kadar 25 binanın yıkıldığına dair ihbar var. 5 binada arama kurtarma çalışmaları yoğunlaşmış durumda. Bölgevde 400 arama kurtarma görevlisi mevcuttu. Onlar enkaz alanlarına yönlendirildi ve çalışmalara başlandı. Çevre illerden de 250 arama kurtarma personelini de helikopterlerle olay bölgesine sevk etmiş durumdayız. Maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda. 69'a yakın da yaralımız hastanelere sevk edilmiş durumda.

Bu arama kurtarma çalışmaları da hız kesmeden özellikle 5 binada yoğun şekilde devam ediyor. Buradan önemli bir duyuruyu yapmak isterim. Şubat ayından itibaren Maraş depreminden itibaren neredeyse 3 dakikada bir artçı sarsıntı ile karşı karşıya kalıyoruz. Bunların bir çoğu 5 ve üzeri şeklinde. Vatandaşlarımıza daha önce de duyurmuştuk. Özellikle hasar gören binalardan uzak durmaları yönünde. Bu duyurumuzu tekrar yapmak istiyoruz. Artçı sarsıntılar devam ediyor ve hasar gören binalarımız var. Bu artçı sarsıntılara bağlı olarak bunların yıkılması söz konusu. Vatandaşlarımız bu binalardan uzak dursunlar. Özellikle eşya tahliyesi yasaklanmıştı. Bu tür tahliye işlemleri ile bu binalara girmesinler.

Bakan Koca: UMKE ve 112 ACİL ekiplerimiz bölgede görevde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5,6 büyüklüğünde deprem meydana gelen Malatya'da, UMKE ve 112 Acil ekiplerinin görevde olduğunu, tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, saat 12.04'te 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlattı.

Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş İl Ambulans Servisi Başhekimlikleriyle irtibat halinde olunduğunu belirten Koca, "UMKE ve 112 ACİL ekiplerimiz bölgede görevde. Tarama çalışmaları devam ediyor. Geçmiş olsun." ifadesine yer verdi.

Enkaz altından bir kişi kurtarıldı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen depremin ardından arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu enkaz altından bir kişi sağ kurtarıldı. Bölgede ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.