Malatya'da depremde yıkılan binanın enkazından bir kişi kurtarıldı
Malatya merkezli 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazından bir kişi kurtarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Şubat 2023 14:05, Son Güncelleme : 27 Şubat 2023 14:21
Yeşilyurt merkezli 12.04'te yaşanan 5,6 büyüklüğündeki depremde, Zaviye Mahallesi Meziyet Sokak'ta yıkılan binada, arama kurtarma çalışması başlatıldı.
AFAD, UMKE, askerler ve arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla Ali Şahingil, depremden yaklaşık 1,5 saat sonra enkazdan çıkarıldı.
Şahingil, ambulansla hastaneye kaldırıldı.